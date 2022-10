Netflix: el crudo relato de la madre del "caníbal" de Milwaukee, Jeffrey Dahmer

Allí relató que nunca iba a olvidar el momento en el que recibió la noticia de que su hijo era el “caníbal de Milwaukee”. “Llegué a casa y una amiga de Ohio me llamó y simplemente dijo ‘Jeffrey está en problemas’. Pregunté de qué tipo y solo me dijo ‘malo’”, recordó en ese reportaje. “La primera vez que lo visité, le pregunté cómo vivió todos esos años. Me dijo ‘estuve muy asustado, cada minuto. Traté de parar, pero no pude’. Sé que hice un buen trabajo como madre y que esto tuvo que ver con algo externo a Jeff. Él era un bebé precioso y un niño maravilloso”, expresó.