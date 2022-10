Atlético Tucumán: la reacción de sus jugadores en las redes tras la dura derrota

Una derrota tan dura como la que sufrió ayer Atlético Tucumán en Paraná no se digiere fácilmente. Horas y algunos días (no muchos pues el miércoles debe recibir a Platense) generalmente se necesitan para dejarlo pasar. Las redes sociales, así como son el principal canal para exteriorizar los festejos luego de un triunfo, a veces también lo es para hacer catarsis luego de perder. No fue el caso este en Atlético.