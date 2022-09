Habló la expareja del "Teto" Medina: “Es capaz de hacer lo que está haciendo y mucho más”

Fernández acusó a Medina de haberla apuntado con una pistola. “Primero fue un divino, me encantó. Durante tres años no tuvimos mayores inconvenientes y luego se desbarrancó. No fue un hecho solo”, repasó. “¿Él consumía delante tuyo?”, le preguntó la conductora. “No. Se escondía. Lo disimulaba. Después ya desbarrancó, mezclaba las sustancias, era incontrolable. Las cosas que a mí me hizo fueron terribles. Por eso trato ahora de ser más cautelosa”, señaló.