Trabajo en el exterior: cuánto gana un arquitecto en España

Se trata de una profesión "regulada" y también es necesario inscribirse en un Colegio Oficial de Arquitectos. "Si no se está colegiado, no es posible realizar el ejercicio libre de la profesión de Arquitecto en cualquiera de sus aspectos, ya sean trabajos formalizados y sujetos a visado colegial (proyectos de obra o certificaciones de final de obra) o bien trabajos que no requieran el visado (instrumentos de planeamiento, informes, dictámenes, peritaciones, etc.)", explica el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.