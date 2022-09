Carlos Lampe: "muchos decían que nos íbamos a caer y seguimos aquí peleando a falta de siete fechas"

"Esperemos cuando me toque volver, que sigamos ahí arriba. Hay mucha ilusión y es una lástima que no me toque jugar el próximo partido, pero ahora me tengo que enfocar en la selección y cumplir con mi país y a mi vuelta, no los quiero presionar, pero esperemos que estén ahí arriba; vamos todavía", remarcó con una sonrisa amplia.