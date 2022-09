"Amor de mi vida": la pista clave en el celular de la acusada por el atentado a Cristina Kirchner

Uliarte está detenida desde el domingo 4 de septiembre. En la noche del 1 de septiembre, las fuerzas de seguridad habían arrestado a Sabag Montiel, tras el frustrado intento de homicidio a la ex presidenta. La joven apareció rápidamente en los medios para decir que no tenía nada que ver y que no sabía por qué su novio había hecho eso. Capuchetti sospecha que esto no es cierto, y considera que la mujer de 23 años tuvo un rol clave en la planificación del ataque a CFK.