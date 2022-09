Intento de magnicidio: un nuevo video muestra que Sabag Montiel sabía manejar el arma que usó para el atentado

Lo llamativo es que justamente fue un error en el manejo de la corredera lo que salvó la vida de la ex mandataria, ya que la bala no llegó a la recámara. Al ser peritada por la Policía Federal se confirmó que la pistola Bersa semiautomática de acción simple, aunque estaba cargada con cinco cartuchos, no tenía bala en la recámara. Los peritos de la División Balística hicieron varios ensayos de disparos con el arma y confirmaron que ésta funcionaba perfectamente.