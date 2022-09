Wanda Nara: “Con 35 años logré que mis hijos y sus hijos puedan vivir sin trabajar”

Y luego habló de su patrimonio: “Podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también. Pero ese no es el ejemplo que les quiero dejar a mis hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga: ‘Mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes’. Me parece que en la vida siempre se puede seguir creciendo e ir por más. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos, pero en la vida lo que nos hace diferentes son los sueños que tenemos”.