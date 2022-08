Wanda Nara furiosa con la Justicia argentina por la causa con su ex empleada

Con respecto a la situación legal de las demandas, confesó que: “Empezó hace bastante, antes de que ustedes se enteraran, está presentada una demanda que hice yo en la justicia italiana". Pero admitió que el caso en Argentina le causa incomodidad: "Acá está mal dirigida la causa. Nadie me citó, no me llegó ninguna carta, pero nos presentamos porque hemos visto -y fueron de público conocimiento- las amenazas públicas. Y me presenté por mis propios medios a presentar los comprobantes de pago”, detalló.