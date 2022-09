Carlos Arnedo: "el atentado que sufrió la vicepresidenta no la redime de sus actos de corrupción"

El fanatismo

"Por otra parte es preocupante que ciertos sectores utilicen lo sucedido para intentar inclinar la balanza en el juicio por corrupción en contra de la Vicepresidenta, y que quienes no pensamos como ellos seamos tildados de odiadores. No debemos permitir que el fanatismo obstaculice el debido accionar de la justicia. El atentado que sufrió la vicepresidenta no la redime de sus actos de corrupción", remarcó.