Ataque a Cristina Kirchner: detuvieron a la novia del atacante

Por otra parte, ayer declaró como testigo Mario Pablo Borgarelli, quien al día siguiente del intento de magnicidio habló en distintos medios como amigo de “Tedi”, como se apoda el atacante. En su testimonial, aclaró que no es amigo, sino conocido del imputado y no aportó datos sobre el hecho que se investiga. Sí dijo que creía capaz a Sabag Montiel de hacer lo que hizo. El testigo aportó voluntariamente su celular para ser analizado. Si bien lo que declaró no aporta datos sobre el ataque, los investigadores señalaron que sí puede ser útil para el perfil virtual y económico que la Justicia realiza sobre Sabag Montiel.