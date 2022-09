El actual asesor secretario de la Municipalidad capitalina consideró, a su vez, que los fondos no reintegrables tampoco son un “regalo” para los municipios, ya que con el sistema actual la Provincia se cobra de la coparticipación que les corresponde. “Mantiene de rehenes a los municipios. Los aportes no reintegrables deben ser con rendición de cuentas, para no abrir así sospechas que están haciendo caja”, cuestionó.