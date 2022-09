Gimnasia vs. Independiente: horario y TV de un partido clave para Atlético Tucumán

Además de afirmar que la transferencia no se hizo efectiva por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuestionó la protesta de los futbolistas. "No me parecen correctas las formas de expresar el reclamo. El grupo no tira para adelante. El 'Dream Team' que tenemos decidió no concentrar", ironizó. Y fustigó: "Estoy muy enojado".