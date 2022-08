"La ESI atenta contra la integridad de la persona", afirmó un legislador bussista

“Los tucumanos nos enfrentamos a una suerte de 'marca registrada' llamada ESI, presentada como la única alternativa posible para todo, no tan solo para la educación sexual. No entenderé cómo llegamos a esto, si ya tenemos una ley que se viene cumpliendo. No había necesidad de adherirse a la Ley Nacional 26.150. Creo que esta norma se aleja del valor de la dignidad humana y atenta contra la persona y la desintegración de la familia”, dijo el bussista.