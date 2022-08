Cartas de Lectores: ESI, no nos falta una Ley sino un Programa

En las noticias publicadas por LA GACETA me sorprendió leer que la Legislatura, en la sesión extraordinaria convocada para hoy, está dispuesta a avanzar con el debate en torno a la Ley de Educación Sexual Integral. Quiero aclarar que la Ley Educación de la Provincia (Ley Nº 8.391), sancionada con fecha 16/12/2010 y promulgada el 29/12/2010, establece en su art. 9 que: “Son fines y objetivos de la política educativa: … 13) Incorporar a la propuesta educativa institucional la educación sexual integral, articulando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Cada comunidad educativa, en la elaboración de su proyecto institucional, adaptará las propuestas a su realidad sociocultural, respetando su ideario institucional y las convicciones de sus miembros, conforme a lo establecido en la Ley de Educación Sexual Integral.” Por tanto, Tucumán hace 12 años que incorporó la educación sexual integral a su normativa, no obstante que la Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150, en su articulado, no invita explícitamente a las provincias a adherirse. Y en el art. 108 de la citada ley, establece que “la Autoridad Educativa (en este caso el Ministerio de Educación de la Provincia) debe 1- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley. 3- Organizar, administrar y gestionar el sistema Educativo Provincial, conforme a la legislación vigente.” Si alguna duda quedara, el art. 114 de la misma ley provincial dispone que “La Autoridad de Aplicación debe incorporar en los diseños curriculares los contenidos comunes establecidos por la Ley de Educación Nacional, por la presente Ley…” aludiendo -entre otros- a los establecidos en el art. 9 inc. 13. Me pregunto, pasados 12 años de la promulgación de la Ley Provincial de Educación, es necesario sancionar otra ley para que se cumpla/implemente esta norma? Qué nos está pasando a los tucumanos? Hay que sacar dos o tres veces una ley para lograr que se cumpla? Es necesario contaminar el marco normativo provincial con leyes que se superponen? Nuestros niños y jóvenes aprenden en gran medida por el ejemplo de los adultos. Seamos respetuosos en el cumplimento de la Ley si queremos que la República y la Democracia gocen de buena salud.