Manes explicó por qué no firmó el pedido de juicio político contra el Presidente

"No nos olvidemos: acá hubo un delito grave. Se robaron plata de todos, muchísima plata que no se invirtió en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la justicia, independientemente de la política, para recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad", sostuvo y continúo: "No es una discusión política, es un delito. No desviemos la atención. Dejemos de lado las especulaciones electorales y permitamos que la justicia actúe".