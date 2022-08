“La corrupción es un cáncer que llegó a la cabeza del país”, afirmó el denunciante de Cristina Kirchner

En una entrevista con TN, el ex director de Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri negó haber recibido un pedido de liberación de pagos por parte de empresarios, como denunció CFK en su descargo público. “Que algún empresario me dijo ‘quiero ver, te necesito’, puede ser. Que me diga ‘liberame los pagos’, nunca”, aseguró Iguacel.