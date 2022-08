Gabriela Cerruti: “No hay ninguna instancia judicial que diga que Nisman fue asesinado”

Cerruti volvió a cargar contra los medios de prensa y aseguró: “Les pedimos responsabilidad y no estar autoinventando notas y siguiendo el circuito de un comunicado de la Justicia, los medios que inventan una nota, la oposición que sale a hacer una denuncia". "Es un circuito al cual ya estamos acostumbrados, pero me parece que no le agrega nada de tranquilidad a lo que debería ser la convivencia democrática”, agregó.