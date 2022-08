¿De dónde salieron los 9 millones de dólares de los bolsos de José López?: la pregunta que reinstaló Cristina Kirchner

En esa causa se debatió el origen del dinero que tenía José López. Apenas fue detenido, en junio de 2016, ante el juez Rafecas, López dijo que la plata venía "de la política", pero no dio más detalles. Cuando el caso llegó a juicio oral, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, el ex funcionario insistió en el dinero secuestrado en el convento no era de su propiedad.