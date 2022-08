Un merecido campeón: “Huirapuca”, la perla del NOA

“Desde antes de jugar sabíamos que lo ganábamos”. La sentencia no tiene firma, sencillamente porque no le pertenece a uno solo: la autoría es compartida por todos los jugadores y por el staff de Huirapuca. ¿Clarividencia? No, pura confianza. Amén de las virtudes rugbísticas de un equipo que supo combinar la experiencia de grandes figuras con la ambición de muchos jóvenes que estaban ante su primera final en Primera, en el equipo de Concepción había algo más, una certeza de que había llegado el momento de darle a su gente y a su ciudad esa alegría que llevaba casi una década esperando. Este “Huira”, reconstruido y moldeado por la mano del gran Tristán Molinuevo (una leyenda de la casa) y sus entrenadores asistentes (Federico González, Francisco Herrera y Alejandro Carrier)