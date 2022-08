Causa Vialidad: “Cristina ordenó limpiar todo”, afirma el fiscal

Luego fue el turno del fiscal Sergio Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández, sobre la persecución política que se aplica a través de este proceso penal. “El ‘lawfare’ como construcción jurídica no existe; el ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción”, sostuvo Mola.