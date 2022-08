¿Cómo criar a un niño?: "Llorar no es de nenas; es de seres humanos"

Resulta frecuente que cuando un niño llore, algún adulto se acerque a consolarlo y le diga frases como "tranquilo, no pasa nada". Y esta escena se vuelve más cotidiana cuando se trata de varones. Sin embargo, no existe ninguna justificación que evidencie que se deba tranquilizar así a los menores. "Si estás criando a un varón, es importante que le permitas expresar sus emociones. Valiente no es quien no llora, sino quien se atreve a expresarse", apunta Brenda Troccoli, especialista en crianza y primera infancia.