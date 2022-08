Causa “Vialidad”: “El sistema de corrupción duró 12 años”

Después de analizar todas las obras los fiscales aseguraron que el planteo de la defensa de Fernández no guarda relación con lo que se vio en el juicio: “no era resorte del Congreso el presupuesto que se destinó a obra pública, porque omitieron informar sobre 17 obras que Lázaro Báez obtuvo con fondos nacional pese a la obligación legal”. Luciani añadió: “La presidenta de la Nación, el ministro de Planificación, el secretario de obras públicas y demás funcionarios comprometieron fondos nacionales a favor de Lázaro Báez por más de 2.000 millones de pesos sin darle aviso al Congreso nacional”. Las demás obras que se informaron al Congreso “fueron subvaluadas y se ejecutó por un monto más alto de los presupuestado, más de 6.000 millones de pesos. Las obras se informaron mal, todos los valores superaron lo aprobado”, sostuvo la fiscalía y agregó: “podemos asegurar el Congreso no contó con toda la información correspondiente a los fondos destinados a Santa Cruz, al grupo Báez, no se pudo ejercer control sobre esto".