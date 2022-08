La fuerte canción de Tiago PZK que relata la violencia de género que sufrió su madre y que la "Sole" elogió en La Voz

En una entrevista para la cadena CNN, Tiago contó que con el correr del tiempo logró perdonar a su padre. “Cuando era un niño, viví muchas situaciones de violencia de género, muchas situaciones tensas que te marcan casi rozando el trauma. De igual manera me enseñaron un montón de cosas positivas. Si tenés una de esas experiencias, tenés dos opciones: repetir la historia o lo agarrás y lo transformás en algo bueno. Entonces, eso a mí me enseñó cómo yo quería ser realmente y cómo no quería ser. Mi madre es una persona muy fuerte, pero nunca pudo hablar, nunca pudo sacarlo para afuera”, había contado el cantautor.