Arnedo: "Alfaro puso en práctica una ordenanza que aprobó Morof y ahora se hace la 'Carmelita descalza'"

El funcionario municipal respondió a las críticas por parte del gobernador Osvaldo Jado y los sectores afines al gobierno provincial, quienes acusaron a Alfaro de "dejar sin trabajo" a los trapitos. "El trabajo es un derecho que el Estado tiene que garantizar. Vivimos en un país y una provincia en que el 45% de las personas trabajan de manera informal. Por eso me sorprende que el gobernador considere que 'cuidar coches' es un 'puesto de trabajo formal'. Los "trapitos" son personas totalmente precarizadas, esos no son 'puestos de trabajo genuinos' como reclama Jaldo y los sectores afines al gobierno, son changas que la gente rebusca. Jaldo, Morof y sus secuaces deberían proponer leyes que fomenten el empleo registrado. No exigirle a la municipalidad trabajo precarizado", afirmó.