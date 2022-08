Canelada pide informes sobre la suspensión del sorteo del IPV y que se cite a su nueva interventora

Canelada afirmó que este es un tema que merece extrema transparencia y explicaciones detalladas. "Aquí no basta con decir que hubo un error y se subsanó. No termina allí el tema. Resulta fundamental que se realice un informe completo que además de explicar por qué se llegó a esta situación el fin de semana, se señale paso por paso cuáles son los mecanismos administrativos y legales para el procesamiento de los datos de los tucumanos inscriptos. También cuáles son los criterios, plazos, cupos, empadronamientos y publicidad de los padrones. No sólo queremos conocer el mecanismo, sino también aportar propuestas legislativas para mejorar el sistema".