Raúl Pellegrini: “la violencia de género nos interpela y atraviesa a todos”

“Hoy, lamentablemente vemos como actos de violencia de género siguen produciéndose en diferentes ámbitos, y el deporte no es ajeno. Por eso insisto en la importancia de la Ley Micela en el deporte; quienes tiene la importante tarea de trabajar con nuestros niños, jóvenes y también con adultos en un ámbito deben formarse y transmitir a sus jugadores, entre otros, los valores de respeto hacia las mujeres y las disidencias. No puedo comprender que aún mis colegas de la Cámara no hayan podido debatir un proyecto de tanta importancia para toda la comunidad tucumana” concluyó el legislador Pellegrini.