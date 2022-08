“Los clubes deben tener un trato igualitario de género”

Por último reprochó la actitud inicial que había tenido el club de barrio El Bosque al comienzo del proceso. “Inicialmente en Central Norte intentaron desligarse de esta situación. La dirigencia planteó que esta persona no tenía nada que ver con el club argumentando que no había un contrato formal, sin embargo, nuestra querella ha manifestado que el club sí tiene que ver en todo esto, porque el imputado organizaba el torneo; alquilaba las canchas, no sólo para todos los clubes y equipos que iban a jugar futsal, sino también para otras disciplinas; manejaba la entrada al estadio y la cantina”, describió. “Estuvo a cargo de diferentes áreas del club según varios testigos. Entonces, que la dirigencia se haya querido desligar de eso me parece muy grave e inaceptable en un contexto en el que la sociedad está intentando tomar conciencia, donde la AFA misma está empezando a implementar equipos de género para combatir estas problemáticas. Los clubes siempre tienen que ver, mínimamente con las posiciones que toman al respecto”, concluyó.