Fondos no reintegrables: “Queremos que reparta a todos por igual”

El ex intendente de la “Perla del Sur” consideró que hace falta una nueva ley de coparticipación, que distribuya los fondos entre los 19 municipios de manera equitativa y proporcional, incluyendo Ingresos Brutos. A su vez, dijo que quedaron muchos interrogantes que el Gobierno no despejó en la conferencia. “¿Cómo se explica que a un municipio le entreguen más de $1.700 millones por fuera del ‘Pacto Social’ en seis meses? ¿Por qué no es pública la información, cuál es el problema? ¿Por qué no hablan de la deuda de los demás municipios? ¿Cómo dicen que no hay discrecionalidad si los números están a la vista? Hay ciudadanos de primera y de segunda”, desarrolló.