Habló el padre de Camila Homs: “Rodrigo De Paul tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial”

De acuerdo a los rumores sobre la supuesta infidelidad con Tini Stoessel, el ex suegro del jugador dijo: “De eso no voy a hablar, eso lo tiene que decir mi hija. Yo no sé de fechas y nunca le pregunté a Camila, con ella ese tema no lo hablé. No me gusta meterme en cosas que le hacen mal a ella”. Pero agregó: “Hasta enero yo pensaba que estaba todo bien, no pensé que era tan grave el asunto. Me sorprendió que rehiciera su vida tan rápido, pero cada uno hace las cosas como le parece”.