El fuerte enojo de la familia de "Tini" por los escándalos de Rodrigo De Paul

"'Tini' habría tenido varias charlas con sus íntimos sobre este tema, ella nunca estuvo involucrada en nada polémico y no quieren que ésta sea la excepción, lamento decirles que ya está sumergida en este lío hasta el cuello”, apuntó el periodista. Y detalló: "La molestia viene de parte de los padres de la cantante que no ven con buenos ojos este perfil, le gustaría que todo sea más bajo perfil, que pase desapercibido y esto no está ocurriendo", revelaron sobre el supuesto enojo de la familia Stoessel con De Paul por cómo se maneja en los medios.