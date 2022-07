El abogado de Camila Homs habló sobre la situación legal entre ella y De Paul

El letrado, Ignacio Trimarco sostuvo que, tras no haber llegado a un acuerdo en la instancia de mediación, con su cliente decidieron presentar una demanda contra el futbolista. “La realidad es que, como todos saben, hay un proceso de mediación que no dio resultado y no se logró arribar a un acuerdo. Y en virtud de eso, nosotros hicimos la presentación”. Y agregó: “La demanda judicial correspondiente, que ya está en trámite, va a ser notificada al señor De Paul seguramente cuando se levante la feria”.