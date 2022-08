"Espero que Massa busque la coherencia", sostuvo la economista Diana Mondino

¿Hay posibilidades de cierta tregua financiera para la Argentina? Según Mondino, la respuesta es afirmativa. "Siempre hay margen, el asunto de nuevo es que no hay magia. Lo primero que tenés que hacer es abrir las exportaciones; hoy tenemos serias dificultades para exportar carne, maíz y trigo y eso debe solucionarse. Segundo, tenemos una carga fiscal enorme sobre las exportaciones, pero el propio Gobierno al no dejar exportar ni siquiera recibe los impuestos. Ahí hay una cuestión esquizofrénica: si no me dejás exportar después no te quejes de que no tenés tanta recaudación como quisieras; que sí la tiene, porque es la más alta de la historia. Después podés ir desregulando un montón de actividades, como en cuestiones laborales y previsionales. Es una cosa que hay analizar, estudiar y pensar durante bastante tiempo, pero hay que empezar. Argentina se niega a analizar este tipo de ejemplos", precisó. Y ejemplificó: "El ajuste o los cambios en previsión social se hicieron con (Mauricio) Macri, después no se hizo más nada: 'no te gusta esa, decime cuál te gusta'. Pero no se hizo más nada. Con el tema de incorporar gente al mercado del trabajo no se hizo nada, al contrario, se redujeron las sociedades simplificadas, se sumaron impuestos al trabajo".