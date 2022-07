No alcanza tan sólo con los nombres

En segundo lugar, el partido de la acumulación de reservas sigue siendo una incógnita. El programa con el FMI exige que hacia fin de año se acumulen cerca de US$ 8.500 millones, partiendo de los US$ 1.500 millones que hay actualmente en las arcas del Banco Central. Para colmo, los períodos estacionales de acumulación de reservas acaban de terminar en conjunto con julio. Históricamente el promedio de acumulación de los últimos 10 años fue cercano a US$ 1.500 millones, cuando ahora fue tan solo de US$ 631 millones.