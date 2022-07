Polémica en la UCR: "Lo que se puso en el documento, no se habló”, dijo Ascárate

“El contenido del comunicado no coincide con lo que hablamos los integrantes de la Junta de Gobierno. Pablo Macchiarola, Silvia Elías de Pérez, Federico Romano Norri, José Masmud, Teresita Villavicencio y yo, entre otros. ‘Esto no es lo que se dijo en la reunión de ayer’, dijimos. Lo que se puso aquí, no se habló”, enfatizó.