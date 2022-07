Cruces en el radicalismo tucumano por el giro del Gobierno provincial a Alfaro

"El Gobierno de la Provincia debía integrar al municipio lo desembolsado por suspender los espectáculos contratados para el día festivo, ya que el Poder Ejecutivo (PE) hasta 20 días antes del 9 de Julio, manifestó que no realizaría nada, 'justamente porque (Juan) Manzur no quería que Jaldo tenga su 9 de Julio'. Y recién cinco días antes de la fecha patria se comunicó con el intendente y el secretario de Gobierno (Rodolfo Ocaranza) para informar que sí realizarían un evento. Esta desprolijidad del PE obligó atinadamente a que suspendamos parte de lo organizado para no tener que vivir un papelón de dos fiestas en menos de 100 metros", describió Romano Norri.