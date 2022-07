Amado Boudou criticó la reunión de Silvina Batakis y la directora del FMI

"La foto no ayuda en lo más mínimo. Lo necesario es tomar medidas que empiecen a desactivar este desastre económico que comenzó con Mauricio Macri, pero no que se ha logrado desactivar producto de las políticas de Guzmán. La ministra Batakis está intentando hacer pie. Mientras siga la visión sobre lo financiero y lo fiscal, no se va a estar atacando el primer problema de este Gobierno, que es mejorar los ingresos de la población", señaló Boudou, en diálogo con Radio 10.