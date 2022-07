Torneo "Día de la Independencia": fortalecen el vínculo jugando al pato

En la inscripción del torneo, que se disputa hasta mañana en el predio de Las Cañas (Yerba Buena) y que tiene auspicio de LA GACETA, Ernesto se anotó con Marcos, de 16 años. “Estaba jugando al rugby en Jockey Club, y un día me dijo ‘no juego más’”, empezó a relatar Lizárraga. “No jugaba mucho en el club, a pesar de entrenar siempre. Un día, entré a jugar cinco minutos a poco de que termine el partido. Volví a mi casa y le dije a mi papá que me dé de baja. Y me fui al pato. Mi papá me largó con los grandes porque no había equipo para chicos. Antes se dividía en A y los B”, contó Marcos sobre su decisión de incursionar en el deporte nacional.