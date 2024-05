Colectivos y taxis: críticas, elogios e interrogantes tras el debut de los carriles exclusivos

En diálogo con LA GACETA, remarcó que sus colegas “están transmitiendo muchas dudas”. Y advirtió que existe preocupación por el tema de las infracciones. “Necesitamos sentarnos a dialogar para ver que no aparezcan miles de multas a los taxistas, que no recaiga esto en los compañeros. Las calles son chicas, no tienen las dimensiones que deberían tener, y esto hace que el tránsito se vuelva pesado. El objetivo es que el tránsito sea fluido, y estamos viendo que para el taxi no fue así, porque estamos mezclados con los vehículos particulares, y el pasajero también se impacienta”, indicó Rodríguez.