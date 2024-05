Los lectores despiden a Paul Auster en las redes recordando sus mejores frases

Otros fanáticos también quisieron rendirle homenaje al autor de El palacio de la luna, fragmentos tales como: “(...)Yo había saltado desde el borde y entonces, en el último instante, algo me tomó en el aire. Ese algo es lo que defino como amor. Es la única cosa que puede detener la caída de un hombre, la única lo bastante poderosa como para invalidar las leyes de la gravedad”. Otro pasaje elegido de este libro fue: “Sentí el sabor a mortalidad en la boca y en ese momento entendí que no iba a vivir para siempre. Se necesita mucho tiempo para aprenderlo; cuando lo haces, no vuelves a ser el mismo. Tenía 17. Estoy hablando de libertad, Fogg”.