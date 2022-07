El presidente de San Martín desmintió públicamente que el puesto de De Muner corra peligro tras el partido de hoy

“Si en las proximas fechas De Muner no logra resultados positivos, no seguirá como DT de San Martín. Hay problemas internos irreversibles entre Pablo y la directiva. No es un tema de resultados”. Estas fueron las palabras con las que un medio radial tucumano contó la supuesta realidad del “Santo”. Sin dudas, un panorama oscuro que, a través de la misma red social, Rubén Moisello, presidente de la institución, se encargó de desmentir.