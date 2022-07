“Jaldo y Manzur están más juntos que nunca”, dijo Acevedo

El actual ministro era reconocido por su cercanía a Manzur y recordó el diálogo que mantuvo con él antes de que asumiese como jefe de Gabinete del presidente, Alberto Fernández. “Él me dijo: hagamos una buena gestión. Ayudá al gobernador y aprovechen que estoy allá. Por otro lado, Jaldo me dijo que quería una impronta de gestión, dinámica y de trabajo; por lo que juntamos las dos cosas. Manzur nos ayuda muchísimo desde el Gobierno nacional. Sin ir más lejos, el otro día compramos unas motoniveladoras que se complementa con un programa nacional que se llaman Municipios de Pie. Bueno, en 2021 recibimos un 15% de ese programa y ahora un 85%. No es casual entonces que recibamos eso cuando Manzur está en el Gobierno nacional”.