Caso fondos de YMAD: Sacca destaca que no está mencionado en la última resolución judicial

El ex prosecretario de Políticas Administrativas de la Universidad Nacional de Tucumán, Luis Fernando Sacca, aclaró que no ha sido siquiera mencionado en la investigación y resolución del juez federal Fernando Poviña referida a obras en la UNT. En su caso, añadió, ha sido imputado por las colocaciones financieras en la llamada “causa madre”, que es la acusación realizada contra el ex rector Juan Cerisola, Sacca, Osvaldo Venturino (ex director de Contrataciones Universitarias) y Olga Cudmani (ex directora de Construcciones Universitarias) por presuntas irregularidades con $ 353 millones de las regalías mineras llegadas entre 2006 y 2009 a la UNT procedentes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), ente del que la Universidad forma parte.