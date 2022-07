Qué le dijo Rodrigo De Paul a su hija sobre su relación con Tini Stoessel

Esto no es lo único que enoja a la modelo. La panelista Luly Fernández contó que el futbolista le habría presentado a Tini Stoessel a su hija Francesca. “La información que tengo, que sale del entorno de Camila, es que este finde, Rodrigo, hablando con su hija por FaceTime, la hizo hablar con Tini Stoessel", aseguró Luli. Y destacó: "Se la presentó como una amiga. Pero esto no le habría caído bien a nadie. No entienden por qué precipita las cosas”, reveló Luly. “El contexto familiar está cada vez más complicado”, precisó la panelista.