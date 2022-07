Cumbre del G7: ¿dónde dejaron la corbata los presidentes?

- No, se tiene que ajustar al protocolo. El protocolo oficial, el eclesiástico y el de la realeza son muy rígidos, hay que cumplirlos y respetarlos, porque si yo represento a una nación, no estoy representándome a mí, sino a todo un pueblo, entonces tengo que guiarme por las normas, las buenas costumbres, eso es así. Durante esta reunión es lo que ha estipulado el que la preside, aducen el calor, pero no estaba en Uganda. La imagen es tremenda porque para nosotros, que tenemos esa responsabilidad, la corbata marca el respeto cuando representás a alguien. Ahora, si vos sos Juan Pérez y vas a un casamiento sin corbata, eso corre por tu cuenta, no hay problema. Por ejemplo, acá en Tucumán, el uso del barbijo todavía es obligatorio, en otras provincias, no. En un acto en el Salón Blanco, Juan Manzur entró sin el barbijo. Alguien dijo que no era obligatorio. Acá sí es obligatorio. Yo, ahora, en cada acto protocolar que haya en el Salón Blanco no puedo estar como baby-sitter, diciéndoles a los funcionarios todo el tiempo que se pongan el barbijo, lo voy a decir por el micrófono. Yo tengo que hacer acatar las normas. Hay que educar a la gente, si no, nunca saldremos del pozo este. No podés hacer protocolo y andar de calzas.