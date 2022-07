Boca intentará recuperarse para volver a “prenderse”

Ante Banfield, Battaglia ya no podrá contar con Eduardo Salvio, que a partir de ayer dejó de ser jugador de Boca al igual que Cristian Pavón (no venía jugando desde hace meses). “Toto”, al no llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol por su renovación de contrato, decidió seguir su carrera en Pumas de México, que presentó una oferta superadora. De esta manera Salvio, al igual que Pavón (jugará en Atlético Mineiro), abandonan al “Xeneize” y dejarán dos cupos libres en el plantel.