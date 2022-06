San Martín: una carta que puede ser clave

Contra la “Banda”, “Pelado” ingresó en una posición más retenida que de costumbre. Sin embargo, se adaptó a lo que la situación requería. “Pablo me pidió que dé una mano en la mitad de cancha y que trate de dominar el juego. No estoy muy habituado a esa función, pero lo puedo hacer tranquilamente”, explicó, antes de mencionar los puestos en los que puede llegar a ser más determinante. “Jugando en un 4-3-3, lo hice de interno y de externo. No tengo problemas en adaptarme a ninguna función. Gracias a Dios, a lo largo de mi carrera tuve entrenadores que me enseñaron a desempeñarme en diferentes posiciones. Eso es muy positivo porque de esa manera le entregás más opciones al DT”, agregó.