Rugby: Natación no se baja del tren

Si hubo algun momento de preocupación para Natación fue cerca del final, cuando por los tries de Gonzalo Molina y Escobedo el triunfo ya estaba asegurado, pero no el bonus. Descuidos defensivos costaron dos tries en contra, y solo faltó uno para dejar ir el punto extra. No obstante, un nuevo try de “Pilladita” Molina devolvió la tranquilidad a dos minutos del final.