Ni Mayakovski se salva del odio nacionalista que engendra la guerra

En el mismo acontecimiento cinematográfico, Serebrennikov manifestó: “tomo al cine, al teatro y a la creación de cultura como una gran declaración contra la guerra”. Y añadió: “si me hubieran preguntado el 23 de febrero si era posible una guerra con Ucrania, habría dicho ‘no, nunca. No es posible’. Pero sucedió. Mi patria destruyó a otro país. Es muy triste: una catástrofe para todo el pueblo, para Europa, para ambos lados. No sólo para los ucranianos, sino también para Rusia. Mucha gente no puede decir nada. Y, a veces, la impotencia y el mutismo son mucho más dolorosos”.