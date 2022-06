Jaldo encabezó los actos por el 171 aniversario de la fundación de Las Cejas

En su discurso, Jaldo destacó el aporte de la ciudadanía en la historia de Las Cejas. “Muchos inmigrantes llegaron a la Argentina. En estos lugares todo era monte, no había caminos, no había agua ni luz y no había pueblo. Hoy vemos cómo Las Cejas está hermosa: llegó el pavimento, el alumbrado público, una plaza bella, una comuna con diferentes dependencias que prestan servicios a la gente. Cada vez que venimos, nos reciben muy bien. Quienes vivimos en el interior nos gusta que nos acompañen las autoridades en hechos que tienen que ver con la historia de nuestra gente y nuestro pueblo”, señaló.